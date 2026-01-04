В’ячеслав Негода завершив свою роботу в Тернопільській ОВА та подякував усім за підтримку

В’ячеслав Негода завершив свою роботу в Тернопільській обласній державній адміністрації, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. У своєму дописі він згадав про важливість служіння країні та народові, підкресливши, що це не про посаду чи статус, а про здатність змінювати ситуацію на краще.

“Все має свій початок і своє завершення. Період моєї роботи в Тернопільській ОВА — це час рішень, відповідальності й випробувань. Було нелегко. Але я вдячний за кожен день, за кожного, хто був поруч і за ту силу, яка тримала нас усіх у єдності за майбутнє країни.”

Негода зазначив, що Тернопільщина стала сильнішою за час його перебування на посаді, і це було відзначено в оцінках Офісу Президента України. За результатами 11 місяців 2025 року, область увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів. Також він акцентував увагу на важливості фундаментальних рішень, закладених під час його роботи, які з часом принесуть нові позитивні результати.

“Це спільна заслуга всіх, хто створював системність і вірив, що область може більше. І ми довели та розвіяли міф про область-аутсайдер,” — зазначив Негода.

В’ячеслав Негода висловив подяку Президенту та Уряду за довіру та можливість спрямувати свій досвід на розвиток Тернопільської області. Він також подякував команді ОВА, військовим, волонтерам, бізнесу, громадам і депутатам, які допомагали розвивати область.

“Ми не робили гучних заяв — ми просто робили свою роботу. І це — найчесніша форма служіння. Не все вдалося. Але нічого не було даремно. Жоден день не минув марно,” — підкреслив він.

Негода також зауважив, що служіння не залежить від посади, і воно не має терміну дії. “Посада — минуща. Але служіння — ні. Бо воно не залежить від таблички на дверях.”