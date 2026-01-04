Тернопіль об’єднав науковців із 5 країн на конференції “Діалог епох”

У Тернополі 18 грудня 2025 року відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Діалог епох: історія відносин між людьми, культурами, державами”, яка стала важливим майданчиком для осмислення сучасних освітніх і наукових процесів у контексті міжпоколінного та міжінституційного діалогу.

Цей захід об’єднав понад 70 учасників з 5 країн світу: України, Польщі, Чехії, Словаччини та США. Учасниками конференції стали представники 40 інституцій і закладів, серед яких 12 університетів. Організаторами події виступили Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети та Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Захід також підтримали співорганізатори: Юрій Петрик, Руслан Галушка, Мирослава Божаківська, Бартош Стула, Леся Алексієвець, Тетяна Петрик, Марія Гаврон, Наталія Казаєва та Денис Рудницький, а також директорка ліцею Марія Гудима.



Конференція охопила важливі теми від міждержавних відносин і регіональної історії до освітніх стратегій майбутнього. Серед основних тем – війни, імперії, дипломатія, національні рухи, українсько-польські, європейські й трансатлантичні відносини, права людини, кризова психологія, Бетховен, козацька музична традиція, рок і K-pop, а також сучасний танець та театр. Виступи включали обговорення медичних питань, генетики та її впливу на історію та генеалогічні дослідження.

Наука має бути відкритою, міждисциплінарною і сміливою, а гуманітаристика – не «другорядною», а визначальною для розуміння світу, в якому ми живемо. «Діалог епох» – це не подія одного дня. Це – простір відповідальності думати, вміння чути й готовності будувати зв’язки в час, коли саме вони вирішують усе, – розповідає організатор конференції доктор філософії, вчитель історії ліцею та викладач ННЦ ІМЯО НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського Юрій Петрик.

Організатор конференції Руслан Галушка зазначає, що дуже приємно бачити такий результат спільної роботи, довготривалої та кропіткої – у всіх значеннях.

Доктор історичних наук і професор кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства ТНПУ Леся Алексієвець дякує організаторам і радіє цій красивій, талановитій когорті молодих людей, випускників та студентів історичного факультету ТНПУ, котрі сміливо й красиво стверджують наші кращі традиції й започатковують нові тренди.



Одним із ключових аспектів конференції стало питання синергії між закладами вищої освіти та закладами загальної середньої освіти. Юрій Петрик зазначає, що саме на цьому перетині – досвід, традиції та молода енергія – формується майбутнє науки й освіти.

Конференція стала важливим етапом у співпраці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільського ліцею №21, яка вже давно вийшла за межі формальних угод. Керівництво ліцею створює умови для впровадження інновацій і підтримує наукові ініціативи учнів і студентів, а співпраця з університетом дає можливість формувати не лише майбутніх абітурієнтів, а й свідомих науковців.

Галина Вишневська, кандидат філологічних наук та викладач кафедри української мови та славістики ТНПУ, підкреслила, що освіта є важливим чинником суспільного розвитку, а співпраця між школами та університетами є необхідною для розвитку науки.

“Діалог епох” став платформою для обміну ідеями і розумінням сучасних викликів у науці та освіті. Учасники висловили щиру подяку організаторам, модераторам, співорганізаторам та кожному учаснику за довіру, ідеї та сміливість обговорювати складні і важливі питання.

Конференція показала, що наука й освіта мають бути відкритими для інновацій, міждисциплінарними і сміливими, а гуманітаристика – ключовою для розуміння сучасного світу.