З понеділка Тернопільську область має очолити новий керівник

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продовження кадрових змін на постах керівників обласних адміністрацій. Зокрема, зміни торкнуться Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Зараз Тернопільщину очолює Вʼячеслав Негода, але, як зазначив Зеленський, на цю посаду вже є кандидат, і рішення щодо нових призначень будуть ухвалені вже завтра. Кабінет Міністрів України найближчим часом погодить ці зміни.

“Наступного тижня нові керівники областей мають почати працювати”, – підкреслив Президент. Це важливий крок для покращення управлінської ефективності, оскільки кадрові зміни можуть суттєво вплинути на розвиток регіонів, враховуючи актуальні виклики, що стоять перед державою.

Слава Україні!