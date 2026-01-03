Трагедія на Тернопільщині: 15-річна дівчина госпіталізована після спроби суїциду

2 січня до Чортківської лікарні госпіталізували 15-річну дівчину з Білобожницької територіальної громади. Школярка перебувала в критичному стані через передозування медикаментами.

Як стало відомо, дівчина намагалася звести рахунки з життям, ковтнувши велику кількість таблеток. Медики змогли вчасно надати необхідну допомогу, і наразі її стан стабілізувався. Поліція розпочала розслідування обставин події.

Цей трагічний випадок став нагадуванням про важливість уваги до психологічного стану підлітків і своєчасного виявлення тривожних симптомів.