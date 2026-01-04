Тернопільські надзвичайники врятували двох людей у ДТП
3 січня о 18:43 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими за участю двох легкових автомобілів поблизу села Цебрів Озернянської територіальної громади Тернопільського району.
До місця події негайно прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники провели деблокування постраждалих із понівечених транспортних засобів та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. Також надзвичайники вжили необхідних заходів для запобігання можливому загорянню автомобілів.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна особа загинула. Ще двоє людей отримали травми різного ступеня важкості.