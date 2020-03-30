На Тернопільщині лікарі врятували немовля, яке народилося вагою 610 грамів

Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених Тернопільського обласного перинатального центру Неля Скубенко.



– В країні всі лякаються коронавірусу, на вулиці знову похмуро і падає сніг…. А у нас радість! Сьогодні ми виписуємо з відділу реанімації новонароджених малюка, який народився на 24 тижні, вагою 610 гр. Вона була в нас довгих 86 днів, з них 70 днів на апараті штучної вентиляції легень, з декількома спробами відключення. Дуже часто опускались руки, думала, прийду, а її вже немає……… але всі молодці!!! І наш колектив, і батьки, і сама Софійка!!! І сьогодні велика біла машина з мигалками повезла її через все місто у іншу лікарню….. доліковуватися, довиходжувати….. Нехай дорога додому буде тобі легкою, наша Дюймовочка Софійка!!!

Дівчинку перевели в Тернопільську обласну дитячу лікарню. Зараз її вага 1650 грамів.