На Тернопільщині людей рятували від небезпечних комах

4 вересня о 16:10 на пункт зв’язку 11-ї державної пожежно-рятувальної частини (м.Ланівці) надійшло повідомлення з с. Грибова Лановецького району про те, що на горищі одного з домогосподарств гніздяться шершні.

Тож люди просили працівників ДСНС звільнити їх від небезпечного сусідства. Рятувальники, в захисних костюмах, вилучили гніздо шершнів, вивезли подалі від людських домівок та випустили в природний осередок існування.

Довідка

До складу отрути шершнів входять речовини, характерні для отрути змій і викликають розпад клітин. Укус призводить до появи пухлини і набряків. Крім усього іншого, в отруті міститься ацетилхолін – з’єднання, що викликає активацію нервових закінчень. Простіше кажучи, токсин комахи при попаданні під шкіру насамперед діє на нервову систему людини, активуючи пекучий біль ще до вираженого ушкодження тканин.