Лейтенант медичної служби Ніна Колосінська народилася у Вараші в сім’ї педагога та пожежника. Із “золотою” медаллю завершила Вараській ліцей №5.

Обираючи майбутній фах, зупинилася на медичній сфері. Із відзнакою закінчила Тернопільський медуніверситет, коли вже розпочалась війна. Після чого пішла здобувати ступінь магістра в Українську військово-медичну академію за спеціальністю “Анестезіологія”.

Торік Ніна вийшла заміж. Чоловік – також військовий медик. У вересні у 2021 року пара потрапила у Маріуполь за розподілом. Працювали у військовому госпіталі та їздила на роботу до Волновахи.

24 лютого розпочалася війна. Ніна мала змогу виїхати, однак залишилася. Коли їх госпіталь розбомбили, дівчина з чоловіком допомагали пораненим на “Азовсталі”.

Із 18 травня перебувала у полоні… Доки 17 жовтня не була звільнена із ще 107-ма заручницями. Тепер Ніну чекає довгоочікувана зустріч із рідними…

Пишаємося такими земляками! Слава Україні!