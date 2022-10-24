21:19 | 24.10.2022
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З полону звільнили випускницю тернопільського університету

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Лейтенант медичної служби Ніна Колосінська народилася у Вараші в сім’ї педагога та пожежника. Із “золотою” медаллю завершила Вараській ліцей №5.

 Обираючи майбутній фах, зупинилася на медичній сфері. Із відзнакою закінчила Тернопільський медуніверситет, коли вже розпочалась війна. Після чого пішла здобувати ступінь магістра в Українську військово-медичну академію за спеціальністю “Анестезіологія”.
✔ Торік Ніна вийшла заміж. Чоловік – також військовий медик. У вересні у 2021 року пара потрапила у Маріуполь за розподілом. Працювали у військовому госпіталі та їздила на роботу до Волновахи.
👉 24 лютого розпочалася війна. Ніна мала змогу виїхати, однак залишилася. Коли їх госпіталь розбомбили, дівчина з чоловіком допомагали пораненим на “Азовсталі”.
Із 18 травня перебувала у полоні… Доки 17 жовтня не була звільнена із ще 107-ма заручницями. Тепер Ніну чекає довгоочікувана зустріч із рідними…

Пишаємося такими земляками! 🙏 Слава Україні!

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