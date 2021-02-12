На Тернопільщині наслідки завірюхи ліквідовують 170 спецмашин

Аби забезпечити проїзд мережею, без перепочинку шосту добу 170 шляховиків чистять і посипають майже 1,5 тисячі кілометрів.

На державних дорогах області вже шосту добу чистять покриття. Проїзд забезпечено, однак робота не зупиняється. Покриття чорне, місцями засніжене.

Завдяки скоординованій роботі із патрульною поліцією перекриття руху уночі вдалося уникнути. Вантажівкам, котрі не змогли самостійно виїхати, оперативно надали допомогу та не допустили утворення транспортного колапсу.

Із переметів дорожники відбуксирували 56 фур. Також підрядні організації підвозили пальне вантажівкам, котрі потрапили у епіцентр негоди «на нулі». Ліквідовують наслідки завірюхи 170 шляховиків.



Використано 198 тонн солі та 2854 тонн суміші солі та піску.