Тернопільські школярі можуть заробити 100 тисяч гривень за ЗНО

Школярі, які найкраще здадуть ЗНО, отримуватимуть 100 тисяч гривень премії. Верховна Рада ухвалила відповідну постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Для отримання премії учень має набрати сумарно за чотири предмети ЗНО не менше 790 балів, а один із предметів обов’язково має бути складений на 200 балів. Ще однією з умов є вступ до українського вищого навчального закладу.

Розмір кожної премії становить 100 тисяч гривень. Постанова передбачає, що, якщо до переліку претендентів, які задовольняють визначеним вимогам, потрапило менше як тридцять осіб або їх тридцять рівно, премія присуджується всім із них.

Якщо до переліку претендентів потрапило понад тридцять осіб, премія присуджується лише тим, чий результат (загальна сума балів із чотирьох навчальних предметів) є більшим щонайменше на 1 бал за результат тридцять першого претендента у переліку.