На Тернопільщині перед судом постане членкиня виборчої комісії, що отримала під час виборів чужий бюлетень та проголосувала за ним

Теребовлянською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 158-1 КК України стосовно членкині виборчої комісії, яка під час проведення місцевих виборів отримала чужий виборчий бюлетень і незаконно проголосувала замість іншої особи.

Встановлено, що 25 жовтня 2020 року під час проведення місцевих виборів, одна з представниць виборчої комісії при відвідуванні осіб (виборців) з метою голосування за місцем їх проживання у с.Ласківці Теребовлянського району Тернопільської області, незаконно отримала бюлетень для голосування у виборах Теребовлянського міського голови.

Жінка взяла бюлетень і проголосувала замість жительки цього села, яка на час проведення виборів, перебувала у закладі закритого типу “Буданівська обласна психоневрологічна лікарня”.

Розслідування завершено.

За клопотанням прокурора до підозрюваної судом застосовано запобіжний захід.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 158-1 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури