У Тернополі відкрито першу сучасну будівлю для військових правоохоронців

В одного з найкращих структурних підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України — Тернопільського зонального відділу ВСП — новосілля. Сьогодні в Тернополі відкрито сучасну адміністративну будівлю для особового складу військових правоохоронців.

Новобудову зведено за новітніми технологіями, вона є першою будівлею в Україні для військовослужбовців ВСП, де враховано всі вимоги сьогодення.

— Кімната традицій, офіцерський клуб, кабінет психолога, сучасна кухня для особового складу, який несе службу, а також кабінети відділень для військовослужбовців та архів відтепер розташовані в одному приміщенні ВСП у Тернополі. Спорудження такої будівлі в непростий час, коли чимала кількість наших військовослужбовців перебувають у районі проведення ООС, стало великим будівництвом для маленького відділу. І ми це спільними зусиллями змогли успішно втілити в життя, — розповів начальник Тернопільського зонального відділу ВСП ЗСУ полковник Іван Бугай.

Військові правоохоронці, які незабаром повернуться з ротації з Луганської області, відтепер служитимуть у власному приміщенні. Адже до цього часу Тернопільський зональний відділ ВСП розташовувався у приміщеннях однієї з військових частин оперативного командування «Захід». Комфортні умови для несення служби повинні надихати військовослужбовців на ще якісніше виконання поставлених завдань.

На новосілля до військових правоохоронців завітали начальник ВСП ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Криштун, колеги зі структурних підрозділів Західного територіального управління ВСП, представники органів місцевого самоврядування, духовенство та друзі з Луганщини, з якими тернопільські військові правоохоронці добре товаришують.

— Допоки такі військовослужбовці, як у Тернополі, служать у ВСП, Україна розвиватиметься, а наші Збройні Сили стануть у ряди найсучасніших армій світу. Якщо працюватимемо так само наполегливо, обов’язково доб’ємося успіху й переможемо нашого ворога, — зазначив у вітальному слові начальник ВСП ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Криштун.

Варто зазначити, що на спорудження нової адміністративної будівлі з державного бюджету України було виділено 4,5 млн гривень.

Фото Юлії Євстратової

Василь Лабай Кореспондент АрміяInform Кореспондент АрміяInform