На Тернопільщині зібралися розвивати малу авіацію

Керівництво Тернопільської обласної ради розглядає можливість діяльності аероклубу «Тернопіль» на тернопільському летовищі.

– Ми з пілотами Тернопільщини створили аероклуб, до якого належать понад десять осіб. Спершу тренувалися на нашому летовищі, але згодом аеропорт втратив сертифікати. Базуємось тепер на приватній ділянці, – каже голова ГО «Аероклуб Тернопіль» Артем Пуківський.

Артем Ігорович наголосив, що для розвитку клубу потрібна більша злітна смуга, яка сьогодні є лише в аеропорту.

– Питання розвитку малої авіації актуальне. У нас для цього є всі можливості: велика територія аеропорту та пілоти, які хочуть створити школу, де проводитимуть навчання, – мовив перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук.

– Розвиток авіації у Тернополі – одне з наших першочергових завдань, тому співпраця із професіоналами цієї сфери є для нас дуже важливою. Можливо, саме впровадження тренувальних та приватних польотів стане початком розвитку аеропорту «Тернопіль» до летовища міжнародного рівня, – підсумував голова обласної ради Михайло Головко.

Як підсумував Артем Пуківський, розвиток малої авіації дасть змогу паралельно розвинути медичну авіацію, бізнес-авіацію та туризм у краї.



