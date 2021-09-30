4 типа холодильников. Как понять, какой вам нужен

Выбрать холодильник неподготовленному покупателю сложно. Модельный ряд очень разнообразен. Если вы определитесь с типом холодильника, то это уже половина успеха. После останется выбрать лишь дизайн, размеры и наличие дополнительных функций, которые пригодятся.

Найти нужного типа холодильник в интернет магазине zhuk.ua просто. Там много удобных фильтров, которые упростят выбор. А если понадобится помощь, то опытные консультанты помогут советом.

Однокамерные

Однокамерные холодильники оснащены одной дверцей. Такие модели имеют компактную морозильную камеру либо вообще ею не оснащены.

Преимущества таких моделей:

маленькие габариты;

невысокая цена;

дешевый ремонт в случае необходимости.

Недостатки:

высокое энергопотребление при частом открывании дверцы;

невысокое качество заморозки.

Двухкамерные

Двухкамерные холодильники оснащены двумя отсеками с отдельными дверцами. Морозильная и холодильная камера, как правило, работают независимо друг от друга благодаря наличию 2-х компрессоров.

Этот тип холодильников пользуется наибольшей популярностью. На сайте https://zhuk.ua/ru/kholodylnyky/ найдется модель, которая впишется в любой интерьер.

Плюсы:

разделение на зоны влажности для хранения разных продуктов и заготовок;

большой выбор моделей в разном дизайне.

Многокамерные

Помимо морозильной и холодильной камеры, многокамерные модели имеют отдельный отсек с температурой 0ºC для хранения свежих овощей, рыбы, мяса. Это позволяет сохранить максимум витаминов и полезных веществ в продуктах. Многокамерные холодильники могут быть оснащены отсеками для хранения вина и диспенсерами образования льда.

В быту используют обычно холодильники с тремя камерами. Модели с большим количеством отделений часто приобретают для профессиональных кухонь.

Side-by-Side

Холодильники Side-by-Side — модели премиум класса. Они представляют собой двухдверные шкафы с отдельными морозильным и холодильным отделениями. Такие приборы вместительные. Они оснащены полезными функциями и зачастую имеют диспенсер для подачи кубиков льда и холодной воды. Модели Side-by-Side стоят недешево и занимают много места.

Однокамерные холодильники можно выбрать как замену полноценного устройства на дачу или в малогабаритную квартиру. Двухкамерные — оптимальный вариант для хранения не только готовых блюд, но и заготовок. Если позволяет место в кухне и бюджет, можно рассмотреть многокамерные модели. У них больше температурных зон и полезных функций для комфорта. Тем, кто любит размеренную жизнь, покупать продукты с запасом и имеет просторный дом, стоит обратить внимание на холодильники Side-by-Side.