На Тернопільщині перевірили здоров’я рятувальників, які працюють у зоні найбільшого розповсюдження коронавірусної інфекції

Сьогодні, 27 березня, провели тести для виявлення COVID-19 у Монастириському районі серед співробітників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини і районного відділу управління ДСНС у Тернопільській області.

Саме в цьому районі зафіксували найбільше хворих на коронавірусну інфекцію на Тернопільщині.

Разом із медиками працівники ДСНС працюють у зоні ризику та надають допомогу населенню. З метою запобігання розповсюдженню небезпечного вірусу рятувальники регулярно здійснюють оповіщення людей. Вулицями населених пунктів курсують спецавтомобілі служби порятунку. Співробітники ДСНС через гучномовці нагадують про заходи безпеки, а також проводять санітарну обробку вулиць. Спеціальними розчинами дезінфікують приміщення церков, місцевих продуктових магазинів, сільських рад, АЗС та інших об’єктів з масовим перебуванням людей. Особливу увагу приділено лікувальним закладам та авто швидкої допомоги, якими перевозять людей із підозрами на інфікування коронавірусом.

Співробітники рятувальної служби дотримуються всіх санітарних норм і вимог особистої безпеки, працюють у спеціальних захисних костюмах, в рукавицях і масках. Після виконання завдань вони проходять процедуру дезінфекції, також обробляється техніка та спецобладання.

Для своєчасного реагування на можливі загрози фахівці медичної служби управління ДСНС перевірили усіх монастирських рятувальників за допомогою експрес-тестів, які дозволяють побачити результат уже протягом десяти хвилин. Тест-системи пожежно-рятувальна служба області отримала за рішенням голови Тернопільської

облдержадміністрації Володимира Труша.

Під час перевірки позитивних результатів на COVID-19 не виявили.

За даними Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, станом на 10:00 п‘ятниці 27 березня в області – 26 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, 1 – летальний. .

23 осіб захворіли у Монастирському районі. Підтверджено випадки зараження не лише серед простих мешканців, але й серед медичних працівників. Контактні особи перебувають на самоізоляції.

Управління ДСНС України у Тернопільській області