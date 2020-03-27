У Тернопільському районі створили гуманітарний штаб для боротьби з covid-19

Гуманітарний штаб Тернопільського району для боротьби з COVID-19 розпочав свою роботу 25 березня.

До гуманітарного штабу Тернопільського району по боротьбі з COVID-19 увійшли:

🔸 Іван Трач – в. о. головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Тернопілської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня», заступник керівника робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня в Тернопільському районі.

🔸Соколовська Галина – директор Комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

🔸 Володимир Лісовський – завідуючий хірургічним відділенням «Тернопільської центральної районної лікарні», депутат Тернопільської обласної ради.

🔸 Іван Чайківський – Народний депутат України.

🔸Андрій Галайко – голова Тернопільської районної ради.

🔸Володимир Осядач – перший заступник голови Тернопільської районної державної адміністрації.

🔸Богдан Ящик – керуючий справами Тернопільської районної ради, депутат Тернопільської районної ради (виборчий округ № 31 – с. Почапинці, Забойки).

🔸Віктор Пулька – заступник голови Байковецької ОТГ Тернопільської області.

🔸Грицишин Євген – депутат Тернопільської районної ради.

🔸 Володимир Болєщук – депутат Тернопільської обласної ради, підприємець.

🔸 Облещук Галина, головний бухгалтер «Тернопільської центральної районної лікарні».

🔸Мороз Тетяна – головна медсестра «Тернопільської центральної районної лікарні»

🔸Юрій Березовський – депутат Тернопільської обласної ради, фермер.

🔸 Любомир Крупа – заступник голови Тернопільської обласної ради, депутат Тернопільської обласної ради.

🔸 Володимир Шевченко – голова Міжнародного благодійного фонду «Галицька громада».

🔸 Любов Вовк – виконавчий директор Благодійного фонду “Покрова”

🔸 Василь Томчишин (Vasyl Tomchishin) – голова ГО «Центр громадського моніторингу та аналітики»

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Координатором Гуманітарного штабу Тернопільського району по боротьбі з COVID-19 присутні обрали Володимира Болєщука. Секретарем – Галину Облещук.

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Гуманітарний штаб не переймає на себе обов’язки влади, а створений громадськістю для підсилення і координації обласного і міського штабів протидії коронавірусу.

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Для збору коштів Гуманітарний штаб Тернопільського району по боротьбі з COVID-19 використовує рахунок незалежної Благодійної організації «МIЖНАРОДНИЙ БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «ГАЛИЦЬКА ГРОМАДА».

Реквізити Благодійної організації «МIЖНАРОДНИЙ БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД «ГАЛИЦЬКА ГРОМАДА»:

💳 Картковий рахунок – 5169 3305 1643 9426

🏦Гривневий рахунок IBAN – UA733387830000026007055132547

Код ЄДРПОУ 42373773

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 338783

Призначення платежу: надання благодійної допомоги