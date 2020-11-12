На Тернопільщині позашляховик зіткнувся з трактором. Є потерпілі

Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 листопада на автодорозі М-19 «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече». Близько 18.30 годин, неподалік с. Яблунів Гусятинського району, не розминулись автомобіль «Renault Duster» та трактор «МТЗ-82». Удар був настільки сильний, що трактор, водієм якого був 18-річний житель с. Карашинці Гусятинського району, перекинувся.

Внаслідок ДТП закриті черепно-мозкові травми та травми різного ступеня важкості отримали як водій трактора, так і 32-річна тернополянка, водій позашляховика. Їх госпіталізували до Копичинецької лікарні.