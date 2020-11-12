Такі продукти як дитячі каші називають продукти з одного або декількох злаків, для приготування яких потрібно залити вміст пакета кип’яченою водою. При цьому х не потрібно додатково варити. Для дитячого харчування – це оптимальне рішення оскільки дуже швидко можна приготувати та погодувати дитину. Молочна каша хіп вважається одним з найкращих виробів такого типу на сучасному ринку. Знайти її ви можете на сайті магазину Shop Hipp.

Виробництво швидких каш

Цей продукт виготовляється не з цільних зерен, а з пластівців. Наприклад, з вівсяних зерен знімається груба поверхня, залишається при цьому лише зародок в якому дуже багато корисних речовин. якщо мова йде про дитяче харчування, то виготовлення такого продукту вимагає високого контролю якості. Важливо приготувати максимально якісний продукт, який буде використовуватися для немовлят.

Для виробництва миттєвих каш потрібно відшліфувати зерна, подрібнити та на пластівцях роблять насічки, щоб миттєво поглинати вологу. Як результат – миттєве приготування каш, що економить час споживача.

Цінність традиційних каш полягає в наявності волокон та грубих тканин цільного зерна, які покращують переварювання їжі та позитивно впливають на роботу ЖКТ.

Каші швидкого приготування не зберігають в собі повною мірою багатьох вітамінів та мікроелементів.

Каші швидкого приготування містять менше корисних речовин і забагато крохмалю, який переробляється в організмі на цукор. Саме тому їх краще споживати в невеликих кількостях та за крайньої необхідності.

Швидкі каші для дорослих

каша с м’ясом;

каша з грибами;

фруктова каша з різними добавками.

Найпопулярніші каші

Гречана – містить в собі дуже багато корисних речовин та мінералів. Позитивно впливає на рівень холестерину в крові та підвищує імунітет. Такоє містить глютен.

Вівсяна каша – одна з найкорисніших каш. Крупа вівсянки дуже добре очищає кишківник та нормалізує роботу ЖКТ. Знижує рівень холестерину та покращує імунну систему. Саме тому вважається кращою кашею для сніданку.

Рисова – чудовий сніданок, оскільки дає великий заряд бадьорості на цілий день. Ідеально підходить для тих, хто має харчову алергію. При цьому не варто споживати її в великих кількостях тим людям, які мають проблеми з кишечником та страждають від запорів.

Пшоняна каша – відома цілим списком корисних сполук, в тому числі рослинних жирів. Дуже добре впливає на роботу серця та очищає організм, виводить шлаки та токсини.