На Тернопільщині працівник поліції допомагав п’яним водіям вийти “сухими з води”

На Тернопільщині судитимуть екскерівника сектору патрульної поліції, який сприяв нетверезим водіям в уникненні покарання, – повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактами несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованій системі Нацполіції, начальником сектору реагування патрульної поліції (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, правоохоронець упродовж 2018-2019 років умисно вносив до Інформаційної підсистеми «Адміністративна практика» телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» відомості про закриття судом справ про адміністративне правопорушення у зв’язку із закінченням строків на момент розгляду. Насправді, такі судові рішення у адміністративних справах за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) не виносились, оскільки протоколи до суду не направлялись. В результаті його незаконних дій 7 осіб, стосовно яких складено адміністративні протоколи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, уникнули покарання.

Триває досудове розслідування за аналогічними фактами правопорушень, вчиненими працівниками правоохоронних органів, що здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.