На Тернопільщині п’ять родин загиблих на Революції Гідності та в АТО отримали кошти на житло

Сім’ям загиблих учасників Революції Гідності та учасникам бойових дій вручили сертифікати на перерахування коштів для придбання власного житла.

Офіційне вручення сертифікатів відбулося 3 серпня у стінах Тернопільської ОДА. Вручив сертифікати голова облдержадміністрації Володимир Труш.

«Сьогодні ми вручаємо п’ять сертифікатів на перерахування коштів для купівлі власного житла. Ми й надалі робитимемо все, щоб сім’ї людей, які захищали незалежність, суверенітет нашої держави, та їхні родини отримали помешкання. Адже це одне із пріоритетних завдань Президента України, Уряду та облдержадміністрації. Однак, щиро сподіваюсь, що війна в Україні перестане забирати життя патріотів», – зазначив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

У 2021 році відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів Тернопільській області виділено субвенції у розмірі 5 млн 962 тис. 523 грн для перерахування коштів для придбання житла сім’ям загиблим учасників Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Торік вручили 7 сертифікатів на придбання житла сім’ям загиблих учасників Революції Гідності та учасникам бойових. Загалом, у переліку 51 особа.