Медики Монастириськ виходять на протест і перекриватимуть дорогу!
У Монастириській міській лікарні працівникам заборгували зарплату, відпускні, оздоровчі та ковідні виплати. Люди вимагають погасити заборгованість, а також не допустити скорочення медпрацівників і подальшу руйнацію медицини.
Тож медики виходять на мирну акцію протесту. Працівники лікарні протестуватимуть на автомобільному шляху національного значення Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль». Можливі пікети на пішохідному переході та прилеглих територіях біля хірургічного корпусу Монастириської міської лікарні.