17:00 | 4.08.2021
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Медики Монастириськ виходять на протест і перекриватимуть дорогу!

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У Монастириській міській лікарні  працівникам заборгували зарплату, відпускні, оздоровчі та ковідні виплати. Люди  вимагають погасити заборгованість, а також не допустити скорочення медпрацівників і подальшу руйнацію медицини.

 Тож медики виходять на мирну акцію протесту. Працівники лікарні протестуватимуть на автомобільному шляху національного значення Н-18 «Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль». Можливі пікети на пішохідному переході та прилеглих територіях біля хірургічного корпусу Монастириської міської лікарні.

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