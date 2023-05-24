На Тернопільщині шахраї полюють за охочими купити авто в Європі

Шахрай видурив у чоловіка 90 тисяч гривень за доставку автомобіля з Європи. Поліцейські розшукують зловмисника

Шахрайство, пов’язане з купівлею автомобіля, розслідують співробітники Чортківського районного відділу поліції. Потерпілий перерахував 90 тисяч гривень незнайомцю, який пообіцяв йому допомогти пригнати мікроавтобус з-за кордону.

Як встановили правоохоронці, заявник на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж автівки. Зв’язався з продавцем, який запевнив, що машина наразі знаходиться в Європі і він готовий доставити її в Україну. Попросив завдаток за послуги. Для переконливості зловмисник скинув потерпілому в месенджер копію нібито свого паспорта.

Аферист декілька тижнів годував обіцянками замовника і видурював у нього гроші. Загальна сума, яку перерахував потерпілий, – 90 тисяч гривень. Проте продавець своїх обіцянок не виконав, кошти не провернув та перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцеські з’ясували, що шахрай використав чужі документи. Вони належать людині, яка теж потрапила у пастку афериста.

Поліцейські звертаються до жителів області не довіряти незнайомцям та не вестися на сумнівні пропозиції, а тим паче, коли мова йде про гроші. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та компаній. Вони допоможуть вибрати машину під ваші вимоги. У жодному разі не перераховувати кошти наперед незнайомцям. Розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте й особисто оглянете його.