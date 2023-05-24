6 000 доларів США за «вирішення питань» із військово-лікарською комісією – Нацполіція викрила зловмисницю

На Тернопільщині працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ припинили незаконну діяльність жінки, яка за грошову винагороду обіцяла чоловікам призовного віку сприяти в отримані довідки про тимчасову непридатність до військової служби.

Оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки встановили причетність 45-річної співробітниці одного з територіальних відділів управління Державної міграційної служби в Тернопільській області до протиправних оборудок. Вона пропонувала військовозобов’язаним особам за винагороду допомогти уникнути мобілізації. При цьому жінка запевняла, що має «зв’язки» в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки і може вплинути на рішення членів військово-лікарської комісії щодо встановлення «фіктивного» діагнозу про хворобу та визнання особи тимчасово не придатною до служби. Таку «послугу» оцінила у 6000 доларів США.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції та Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у місті Львові, провели за місцями проживання та роботи фігурантки санкціоновані обшуки.

Наразі їй вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.