15:38 | 24.05.2023
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11 червня у Тернополі розпочинається купальний сезон

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З 11 червня по 15 вересня у Тернополі на пляжі «Циганка» та на Дальньому пляжі  триватиме купальний сезон. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Впродовж купального сезону на відпочинково-прогулянкових зонах функціонуватимуть рятувальні пости ІІІ категорії з чергуванням матросів-рятувальників.

В рамках підготовки до купального сезону буде проведено обстеження та очищення дна акваторії біля пляжу «Циганка» від сторонніх предметів та визначено буйками ту частину водойми, яка відведена для купання людей.

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