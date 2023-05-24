11 червня у Тернополі розпочинається купальний сезон

З 11 червня по 15 вересня у Тернополі на пляжі «Циганка» та на Дальньому пляжі триватиме купальний сезон. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Впродовж купального сезону на відпочинково-прогулянкових зонах функціонуватимуть рятувальні пости ІІІ категорії з чергуванням матросів-рятувальників.

В рамках підготовки до купального сезону буде проведено обстеження та очищення дна акваторії біля пляжу «Циганка» від сторонніх предметів та визначено буйками ту частину водойми, яка відведена для купання людей.