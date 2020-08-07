На Тернопільщині судитимуть шахраїв, які заволоділи виплатами учасникам АТО на суму 7 млн грн

Тернопільською місцевою прокуратурою спільно з Слідчим управлінням ГУНП за супроводу УСБУ в Тернопільській області викрито групу шахраїв, які заволоділи 7 млн грн, виділених для виплати одноразової грошової допомоги учасникам АТО та здійснили замах на заволодіння ще 6 млн грн.

За версією слідства, троє тернополян спільно з мешканцем м. Києва підшуковували учасників бойових дій нібито для допомоги їм в отриманні групи інвалідності.

Надалі, шахраями оформлявся пакет підроблених медичних документів, який давав право на оформлення групи інвалідності. На підставі цих підроблених документів, зловмисники, вводячи в оману різні державні установи, звертались до Міністерства оборони України із заявою про виплату одноразової грошової допомоги учаснику бойових дій в розмірі 250-кратного прожиткового мінімуму.

Впродовж 2018-2019 років шахраї заволоділи коштами державного бюджету, розпорядником яких є Міністерство оборони України, виділених для виплати одноразової грошової допомоги учасникам АТО в розмірі понад 7 млн грн. І лише втручання правоохоронців попередило заволодіння ними майже 6 млн грн.

Сьогодні, 07.08.2020 року чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та арешту майна, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.