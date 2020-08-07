«Маленькі тернополяни заслуговують безпечних атракціонів», – Наталія Станько (відео)

Атракціони, які понад 30 років працюють у парку Національного відродження, сьогодні є небезпечними для дітей й потребують негайного інспектування та ремонту.

Про це заявила представниця Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Наталія Станько.

– Каруселі у парку Національного відродження працюють ще з 1986 року. Щорічно вони проходять лише косметичний ремонт та технічний огляд. Сьогодні ці атракціони є несправними, вони лише ззовні пофарбовані, тому потребують заміни. Як мама, яка щодня приходить сюди з сином, я хвилююся, чи не трапиться раптом якогось лиха. Ми подали офіційне звернення до Тернопільської міськради, аби вони ще раз проінспектували каруселі і замінили ті, які є небезпечними. У нас є бачення, як їх можна осучаснити. Сподіваємося, що міська рада дослухається і ми спільно вирішимо цю проблему, – зазначила Наталія Станько.