На Тернопільщині триває процес приватизації держмайна

Приватизація у Тернополі: майновий комплекс держпідприємства «Тернопільський експертно-технічний центр Держпраці».

Основним видом діяльності підприємства, відповідно до статуту, є технічні випробування та дослідження. Серед інших видів діяльності – діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, освіта, діяльність у сфері охорони здоров’я та інші.

На балансі підприємства обліковуються необоротні матеріальні активи в кількості 987 одиниць, а також невеликий автопарк: декілька іномарок (Opel Astra, Renault Logan, Ford Tourneo Custom) та усім добре знайома «Lada».

Потенційним інвесторам пропонується вже працюючий бізнес із базою клієнтів, усім необхідним обладнанням та багаторічним досвідом роботи на ринку.

Стартова ціна — 3 054 788, 80 грн;

Дата аукціону — 30 серпня 2021 року;

Локація — м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7.

Детальніше про об’єкт:https://bit.ly/3yQ9fI9.

Запрошуємо до перегляду:

Пропозицій приватизації державного майна на сайті: https://privatization.gov.ua

Пропозицій оренди державного майна на сайті: https://orenda.gov.ua

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