На Тернопільщині у власному будинку від переохолодження померли син та матір
Нещасний випадок із летальним наслідком зареєстрували працівники Кременецького районного відділу поліції 15 грудня. До них надійшло повідомлення від жителів Кременця про те, що з сусідами, ймовірно, щось трапилося. Причина занепокоєння – постійно увімкнене світло в будинку впродовж кількох днів.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зайшовши до приміщення, поліцейські виявили два тіла – жінки, 1941 року народження, та її 53-річного сина.
Сусіди кажуть, що родина була неблагополучною, обидвоє зловживали спиртними напоями, але при цьому, намагалися економити на комунальних платежах. Тому люди здивувалися, що у будинку не вимикається світло впродовж кількох днів.
Старший інспектор-криміналіст Кременецького РВП, який оглядав тіла родичів, слідів насильницької смерті не виявив, але каже, що скоріш за все, смерть настала від трьох до п’яти днів тому. Попередня причина смерті – переохолодження.
Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу із поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.