Ще одну нову амбулаторію відкрили на Тернопільщині

У селі Ангелівка Байковецької громади відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Вартість будівництва – 7 млн грн, з них 700 тис. грн – співфінансування органу місцевого самоврядування.

«Амбулаторія оснащена сучасним обладнанням та має власну лабораторію з якісними аналізаторами. Тепер пацієнти зможуть отримати комплексну допомогу у своїй громаді. Приємно, що в місцеві жителі планують розширити перелік медичних послуг, які надаватимуть в амбулаторії», – зазначив голова ОДА Володимир Труш.

У закладі працюватиме десять медичних працівників. Вони надаватимуть допомогу жителям чотирьох населених пунктів.

«Ми будемо розвивати не тільки надання лікарських послуг, а й лабораторних. Для цього було закуплено сучасні аналізатори. Також, в амбулаторії пацієнти зможуть пройти УЗ-діагностику та огляд у спеціалізованих лікарів, серед яких кардіолог», – зазначив директор амбулаторію Володимир Білий.