На Тернопільщині вбивцю інваліда та немовляти засуджено на 14 років тюрми

Теребовлянця, який вбив сестру-інваліда та свою маленьку дитину, посадять за грати на 14 років. Такий вирок виніс суд.

Трагедія трапилася в вересні два роки тому. П’яний чоловік в своєму домі побив до смерті сестру, яка з дитинства була інвалідом. Причину такого вчинку вбивця пояснив тим, що сестра надокучливо кричала й заважала дивитися телевізор. крім цього, у липні 2015 року цей чоловік задушив вагою власного тіла тритижневе немовля, коли заснув п`яним.

За інформацією прес-служби прокуратури Тернопільської області.