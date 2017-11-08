Два депутати міської ради стали учасниками затримання крадія в Тернополі



Сьогодні депутати Тернопільської міської ради Андрій Шкула та Назар Зелінка допомогли затримати злодія на вул. Лепкого.

“Отако їхали з Назар Зелінка по Лепкого, нікого на чіпали і тут… стали учасниками затримання крадія, — пише в соцмережах Андрій Шкула. — Чоловіка саме вложували хлопці зі Злуки, які бігли за крадієм гаманця звідти аж до Лепкого. Назар, як шустріший, помогав притримувати хлопаку. Я 102 набрав і периметр контролював). Здали чоловіка органам. Краде не вперше, виглядає не бідно. Місцевим (зі Злуки) хлопакам (років по 23-25) респект!”.

Фото з допису.