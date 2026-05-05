На Тернопільщині зросла середня зарплата, але борги сягають 25 млн грн

У березні 2026 року середня заробітна плата на Тернопільщині становила 23 515 гривень, що на 14% більше, ніж у лютому. Водночас цей показник залишається нижчим за середній по Україні — 77,5% від загальноукраїнського рівня (30 356 грн).

Найвищі зарплати зафіксували у сфері сільського, лісового та рибного господарства — 38 161 грн, що у 1,6 раза більше за середній показник в області.

Натомість найменше заробляють у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку — близько 10 900 грн, що становить лише 46,4% від середньої зарплати в регіоні.

Попри зростання доходів, на Тернопільщині залишається проблема заборгованості із виплати зарплат. Станом на 1 квітня загальна сума боргів сягнула 25 мільйонів гривень.

Найбільше заборгували працівникам у будівельній галузі — 16,3 млн грн, що становить понад 65% від загальної суми боргу.