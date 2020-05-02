На Тернопільщині невідомі викрали металеві трубі від дорожніх знаків. Шукають свідків

Монастириським відділенням поліції ГУНП в Тернопільській області встановлюються невідомі особи, які в ніч на 01.05.2020 на ділянці дороги Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль, по близу с. Григорів Монастирського району здійснили крадіжку металевих труб від дорожніх знаків.

Правоохоронці звертаються до краян та водіїв, якщо ви володієте будь-якою інформацією про осіб, які можуть бути причетні до даної крадіжки, а також водіїв які вказаний період часу проїзджали із увімкненими відеореєстратори просимо зателефонувати за номерами: ●03555-2-12-45;

●0971570584

Не залежно від того чи були зафіксовані обставини вчинення крадіжки, анонімність гарантовано.