На Тернопільщині відбулися козацькі забави та богатирські ігри

У селі Яблунів Чортківського району відбулися змагання “Козацькі забави” серед юніорів віком від 14-18 років та змагання “Богатирські ігри” для учасників вікової категорії 18 і старші. Про це повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОДА Андрій Човган.

Спортивна програма для юніорів віком 14-18 років складалася з п’яти вправ: станова тяга класичний хват, поштовх гирі за одну хвилину, прогулянка фермера 40 м за одну хвилину, коромисло 20 м за одну хвилину, колесо (Тайгер Фліп) за одну хвилину. Перше місце здобув Нападій Тарас, друге місце зайняв Євчин Василь і третю сходинку п’єдесталу посів Схаб Ростислав.

Для дорослих (18 і старші) змагання відбувалися у двох категоріях: до 90 кілограмів і понад 90 кілограмів. Програма складалася з шести вправ. Зокрема, до тих, що вже були вказані у змаганнях юніорів, додалась ще вправа – колодязь та замість штовхання гирі чоловіки піднімали гантель за одну хвилину.

В категорії до 90 кг з великим відривом чемпіоном став Балабух Андрій, друге місце зайняв Фречка Євгеній і третє місце виборов Нефельт Владислав, а в категорії понад 90 кг перемогу здобув Бойко Володимир, другу сходинку п’єдесталу посів Токар Василь, третє місце зайняв Слабковський Максим.

Також відбулися командні змагання, де п’ять учасників з кожної команди випробовували себе в чотирьох вправах: піднімання гирі 16 кг, присідання зі штангою за 1 хв, стрибки в мішках, стрибки на скакалці за 1 хв. За сумою очок перемогла команда під назвою “Ромашки”, другими стала команда “Копичинці” та третіми стала команда “Барвіночок”.

Організатори змагань: староста села Яблунів, Копичинецька міська ТГ, ГО “Час волонтера” та Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”.