14:01 | 15.07.2021
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Тернопільщина 

Вночі на парковці у Тернополі горіло BMW

tata 0 Views Прокоментуй!
В ніч на 15 липня на БАМі у Тернополі сталась пожежа.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, на вулиці Київській, 11 горіло легкове авто BMW 328.

Вогонь знищив моторний відсік автомобіля, два колеса та лобове скло. Крім того, пошкоджено крило та колесо автомобіля Opel Astra, що стояв поруч на парковці.

Причину виникнення пожежі в Службі порятунку не повідомляють.

Очевидці, які поширили відео події у мережі, заявили, що це був підпал. Наразі ця інформація не є офіційною.

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