На Тернопільщині відкрили новий величезний храм

3 вересня 2017 року, у неділю 13-ту після П’ятидесятниці, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Гусятинське благочиння.

У місті Копичинцях владика Нестор на запрошення настоятеля прот. Любомира Урбанського освятив храм Святої Трійці та звершив святкову Божественну літургію.

Його Високопреосвященству, окрім настоятеля храму, співслужили секретарі єпархії прот. Олексій Головацький і прот. Мирон Гах, Гусятинський благочинний прот. Володимир Марчищак, запрошене духовенство Тернопільської єпархії, настоятелі місцевих церков Української греко-католицької Церкви о. Ігор Середа та о. Руслан Корнят.

Освячення храму стало визначною подією для міста. Розділити радість молитви з парафіянами громади Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка цими днями відзначає 25-річчя з часу створення, прийшли міський голова Копичинець Павло Степанович Лосик, парафіяни місцевих громад УГКЦ, гості міста.

За Божественною літургією владика Нестор виголосив проповідь на тему євангельського читання, зазначивши, що притча про злих виноградарів стосується кожного християнина, адже багато наших сучасників забувають про Бога, хочуть обійтися без Його заповідей, благословення і благодаті.

“Після освячення храму ми спільно відслужили Божественну літургію, але часто забуваємо, в чому її головний зміст. Літургія – це наше єднання з Христом у Святій Євхаристії. Християнами нас робить не те, що ми ходимо до храму чи називаємо себе християнами, а що єднаємося з Христом через Його Тіло і Кров”, – сказав архієпископ Нестор.

Він зауважив, що часто ми вважаємо, ніби досить дотримуватися десяти заповідей Божих, але забуваємо про дані нам Христом заповіді блаженства. Ми не поспішаємо бути убогими духом, тобто смиренними, голодними і спраглими правди, милостивими, і вважаємо, що це для нас не є необхідним.

“Ваша громада майже двадцять років будувала цей величний храм, і сьогодні його нарешті освячено. Але найважливіше будувати храм не лише матеріальний, не лише стіни, куполи і хрести. Приходячи до матеріального храму, ми повинні будувати тут свій духовний храм, будувати своє спасіння. Щоб спастися, недостатньо відбути Божественну літургію. Щоб спастися, ми повинні бути з Христом протягом цього часу і всього решту нашого життя. Якщо під час Літургії наші думки не про Христа, то наш прихід до храму був даремний. Якщо ми стоїмо на Літургії, чуємо слова молитви і не пропускаємо їх через своє серце чи молимось про щось своє, то ми тільки тілом перебуваємо на богослужінні, а душа наша десь далеко. Вся ця багаторічна праця громади буде даремною, якщо наші душі не будуть у цьому храмі під час молитви. Церква – це людські душі, це зібрання віруючих людей. Ми повинні про це пам’ятати і щомісяця чи ще частіше приймати Тіло і Кров Христові, які щонеділі будуть подаватися на цьому престолі, який ми спільною молитвою сьогодні освятили. Якщо ж Христос до нас прийшов, а ми Його не чекаємо, не готові прийняти Його, то ми самі зрікаємося Бога і стаємо схожими та тих виноградарів, які отримали в Бога такий величний дар, але не вміли його цінувати”, – наголосив владика Нестор.