В усіх пожежних частинах області надають можливість безкоштовно підзарядити телефони, павербанки тощо

Ворог уперто продовжує терор і намагається зломити нашу волю до перемоги. Ми усі страждаємо через аварійні відключення електропостачання, як наслідок відсутність зв’язку та інтернету.

Щоб допомогти українцям вистояти і подолати тимчасові незручності, в усіх пожежно-рятувальних підрозділах області надають можливість безкоштовно підзарядити мобільні телефони, павербанки, чи інші необхідні гаджети.

Разом ми вистоїмо і переможемо – все буде Україна!!!

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