У Тернополі затримали чоловіка, який перевозив багацько пального без документів

Патрульні виявили чоловіка, який перевозив 1000 літрів дизельного палива без відповідних документів

Днями, патрулюючи на автодорозі Р-41 “Об’їзд міста Тернополя”, за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Ford.

Спілкуючись з водієм, патрульні помітили, що останній помітно нервує та намагається, чимскоріше поїхати з місця. Поліцейські перевірили інформацію про водія та автомобіль згідно з базами даних та, оглянувши салон транспортного засобу, виявили дві цистерни з сумарним об’ємом 1000 літрів, наповнені, ймовірно, дизельним паливом. В автомобілі також був переобладнаний пристрій для заправки транспортних засобів.

Жодних дозвільних документів на перевезення підакцизного палива чи чеків про його придбання чоловік не надав. Тож, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.