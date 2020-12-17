Житель Чортківського району незаконно оформив кредит на колишню дружину

Співробітники Тернопільського відділення поліції підозрюють 39-річного жителя Чортківського району у шахрайських діях. Чоловік викрав банківську картку у колишньої дружини та оформив на неї онлайн кредит.

За допомогою до співробітників поліції звернулася мешканка одного із сіл Тернопільського району. Розповіла, що невідома особа оформила на неї кредит і тепер їй приходять сповіщення про його сплату.

Поліцейські встановили обставини події та з’ясували, хто і яким чином незаконно загнав потерпілу у боргову яму. У протиправному викрили її колишнього чоловіка – 39-річного жителя Чортківського району.

Зловмисник, перебуваючи у помешканні потерпілої, викрав у неї кредитну картку. Та на одному із сайтів оформив на неї позику. На картку йому надійшло дві тисячі гривень, які він витратив на власні потреби.