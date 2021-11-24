17:02 | 24.11.2021
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На Тернопільському міському стадіоні не гратимуть матчі до весни

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стадіон, Тернопіль, футбол

Футбольне поле Тернопільського стадіону імені Романа Шухевича законсервували до весни. На стадіоні зараз грати не можна. Футбольний клуб “Нива” домашній матч з командою “Кремінь” з Кременчука гратиме у Львові. Про це повідомив директор “Ниви” Андрій Тихий, пише Суспільне

За його словами, гра з “Кременем” – останній поєдинок “Ниви” перед зимовою відпусткою. Цей матч розпочнеться о 13:15, 27 листопада на стадіоні “Скіф”.

На Тернопільському міському стадіоні не гратимуть матчі до весни

Зараз тернопільська “Нива” після 19 зіграних матчів на 6 місці у турнірній таблиці. У команди з Тернополя 26 очок. “Кремінь” зіграв стільки ж матчів. Команда з Кременчука з 13 очками на останньому, 16 місці у турнірній таблиці.

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