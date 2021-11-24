Під Тернополем сталася масштабна пожежа – згоріла тваринна ферма (фото)

24 листопада о 15 год. 03 хв. до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про пожежу в с. Стегниківці Байковецької територіальної громади. Горіло приміщення тваринної ферми.

За викликом направили чергові караули 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин, команду місцевої пожежної охорони с. Шляхтинці та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління.

Встановлено, що площа, охоплена вогнем, сягала 800 м кв. О 15:51 пожежу локалізували, а о 17.11 ліквідували.

Загалом до гасіння залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу, а також мобільну оперативну групу Тернопільського районного управління.

Причини виникнення пожежі та завдані збитки встановить слідство.