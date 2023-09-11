Над Тернополем досі дим

Над Тернополем на Микулинецькій знову чорний дим. За словами речника ДСНС України в Тернопільській області Сергія Даніліна, зараз на місці вчорашньої пожежі можливі окремі осередки тління та незначне задимлення.

Зараз проводиться розбір конструкцій та очищення місця пожежі. На місці чергують рятувальники, які стежать, щоб не виникло загорання. Оскільки на об’єкті було значне пожежне навантаження та матеріал, який зберігався може легко займатися, можливі окремі осередки тління та незначне задимлення.

До слова, в деяких навчальних закладах, які знаходяться поблизу, дирекція відпустили дітей додому.

Вчора ввечері були повторно відібрані проби атмосферного повітря у визначених точках, де було найбільше перевищення допустимої норми, (вул. Чернівецька, вул. Торговиця, вул. Гетьмана Мазепи) вміст фенолу – складає 0,004 мг/м3 при допустимій нормі 0,01 мг/м3, вміст формальдегіду – складає 0,01 мг/м3 при допустимій нормі 0,035 мг/м3 згідно вимог наказу МОЗ № 52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Нагадаємо, 10 вереcня вночі виниклa пoжежa нa пiдприємcтвi «Елiт Плacт» , яку гacили 50-м рятувaльників з дoпoмoгoю 15-ти пoжежних aвтoмoбiлiв. Зaймaння лiквiдувaли цьoгo дня aж o 14:56.