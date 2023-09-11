У Тернополі повторно заміряли повітря після пожежі. Результат

✅У зв’язку з великим занепокоєнням жителів міста щодо наслідків пожежі, яка виникла на території підприємства ТОВ «ВКФ «ЕЛІТ ПЛАСТ» по вул. Микулинецькій у м.Тернопіль, спеціалістами ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ», в 21.00, було проведено повторний відбір проб атмосферного повітря на вміст азоту діоксиду, оксиду вуглецю, формальдегіду, фенолу відповідно до напрямку вітру та його швидкості руху.

За результатами відібраних проб атмосферного повітря у визначених точках, де було найбільше перевищення допустимої норми, (вул. Чернівецька, вул. Торговиця, вул. Гетьмана Мазепи) вміст фенолу – складає 0,004 мг/м3 при допустимій нормі 0,01 мг/м3, вміст формальдегіду – складає 0,01 мг/м3 при допустимій нормі 0,035 мг/м3 згідно вимог наказу МОЗ № 52 від 14.01.2020 року «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

👉Довідково: За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, забруднене повітря в приміщеннях входить до числа п’яти головних факторів, що погіршують здоров’я людини. За оцінками експертів з охорони навколишнього середовища 50% всіх захворювань або викликані, або їх перебіг ускладнюється через погану якість повітря в приміщеннях.

Формальдегід є найбільш поширеним серед основних забруднювачів повітря закритих приміщень. Формальдегід – це безбарвний подразнюючий газ із характерним різким запахом. Водний розчин формальдегіду та незначної кількості метилового спирту відомий як формалін.

У медицині використовується як дезінфікуючий, консервуючий та дубильний засіб.

Формальдегід широко застосовується у промисловості, зокрема для виробництва полімерних матеріалів, багатоатомних спиртів, ізопрену та інших продуктів. Формальдегід використовується при виготовленні фанери, пресованої деревини, теплоізоляційних матеріалів, друкованої продукції і клеїв. Він зазвичай виділяється при використанні шаф, килимів і меблів з ДСП.

Основним джерелом формальдегіду в житлових приміщеннях є будівельні матеріали. Формальдегід регулярно потрапляє в домашнє повітря з пластикових пакетів для продуктів, він виявляється при тестуванні навіть у деяких серветках і паперових рушниках. Формальдегід також вивільняється при палінні цигарок і під час роботи приладів на пальному. У гаражах і в будинках з прибудованим гаражем формальдегід надходить у повітря з вихлопної труби автомобіля.

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