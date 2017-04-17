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Народні депутати з Тернопільщини особисто «провідали» головного дорожника України

Irena 72 Views Прокоментуй!

Про автошляхи, які найбільше дошкуляють тернополянам, народні обранці говорили зі головним дорожником України

Народний депутат Микола Люшняк спільно із тернопільськими депутатами особисто «провідали» виконуючого обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака.

Темою розмови з очільником установи стали найбільш проблемні автошляхи області. Народні обранці з Тернопільщини поставили ряд конкретних запитань Славоміру Новаку щодо цих доріг. У відповідь отримали переконання, що траси мають побудувати вже у 2017-2018 роках.

– Результатом такого спілкування стала обіцянка пана Новака про те, що автодороги  «Дубно – Тернопіль» і «Львів – Тернопіль» будуть пріоритетними до виконання у 2017 році. Дана практика несподіваних візитів дає значні результати, тому в подальшому вони будуть частіші, – повідомив народний депутат Люшняк Микола.

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