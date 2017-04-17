Талановита молодь: схожа на літо тернополянка Софія Осадко

Софійці Осадко дванадцять. Ну, майже тринадцять – день народження влітку. Така вона і є, схожа на літо, жвава, яскрава, енергійна, сміхотлива і серйозна водночас.

У цій дівчинці поєднуються, здається, усі стихії одночасно – то вона витає у хмарах, малюючи феєричні світи, то хвацько дереться у спелеоспорядженні стрімчастими горами, то тихенько шиє і валяє із вовни, а за мить уже мчить на велосипеді!

А ще Софія уміє робити чудові іграшки з тканини, різноманітні прикраси зі шкіри та фетру, пише дотепні твори, займається в художній школі та ліцеї №9, має третій дорослий розряд зі спортивного туризму. Вона перепробувала чимало видів спорту, займалася у секціях бойового гопака, ходила на плавання і гімнастику, півтора року професійно займалася боксом. Дівчина здобула чимало призових місць зі спортивного орієнтування та в΄язання туристичних вузлів, а минулого тижня отримала на змаганнях зі спортивного туризму перше місце в області.

Ще Софія любить сплавлятися Дністром, мандрувати і мріє об΄їздити увесь світ! І повірте, ця її мрія обов΄язково здійсниться!

Квітослава Вінчук.