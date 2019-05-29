Наукова робота тернопільського науковця отримала відзнаку від Французького посольства в Україні

Провідна фармацевтична компанія «Санофі в Україні» другий рік поспіль відзначає переможців конкурсу «Нагорода Sanofi молодим науковцям за дослідження в медицині», який проводиться в партнерстві з Національною академією медичних наук України та за підтримки Французького посольства в Україні. Цього року провідні експерти в різних галузях медицини оцінювали роботи разом з експертами з питань підтримки та розвитку стартапів, які визначали потенціал практичної реалізації представлених проектів.

На конкурс надійшло 67 робіт, які охопили 17 напрямів медицини. Члени журі майже два місяці розглядали наукові роботи та оцінювали їх за чіткими критеріями, що були передбачені правилами конкурсу. Оцінювання здійснювалось у два етапи: експертами в галузі медицини, членами НАМН та експертами з розвитку стартапів.

Нагородження переможців конкурсу відбулося 22 травня 2019 року.

У заході взяли участь молоді науковці та члени журі, потенційні інвестори та гості, зокрема Ізабель Дюмон, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні; Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital; Айварас Абромавичус, керуючий інвестиційною компанією East Capital; Гієм Граньє, директор «Санофі в Україні»; Олександр Лінчевський, заступник Міністра охорони здоров’я; Віталій Цимбалюк, президент НАМН України та голова журі конкурсу; Любов Соколова, керівник відділу клінічної діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин імені В.Комісаренка; Олександр Пархоменко, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії Інституту кардіології імені академіка М.Стражеска; Володимир Медведь, член-кореспондент НАМН України, завідувач відділення внутрішньої патології вагiтних Інституту педіатрії, акушерства і гінекології; Сергій Клименко, завідувач відділу медичної генетики Інституту експериментальної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»; Святослав Ханенко, засновник та головний лікар клініки біохакінгу SQLab; Андрій Сорохан, менеджер венчурного напрямку фонду Western NIS Enterprise Fund.

Переможцями конкурсу стали:

1 місце – Богдан Мурашевич, Дмитро Степанський та Володимир Торопін (Дніпровська медична академія) з роботою «Багатофункціональний полімерний матеріал з потужними дезінфікуючими властивостями».

2 місце – Тетяна Обелець, Міжнародний науково-навчального центр інформаційних технологій і систем Національної академії наук та Міністерства освіти та науки України. Тема роботи: «Мобільна інформаційна система підтримки прийняття рішень в діабетології з впровадженням хмарних технологій».

3 місце – Данило Камінський та Анна Крищишин (Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького) з роботою «Розробка нових малих лікоподібних молекул як потенційних протипухлинних та протитрипаносомних лікарських засобів».

Французьке посольство в Україні окремо відзначило роботи двох авторів, а саме Галини Лой та Ірини Волошиної, чий науковий шлях перетинався з Францією.

Гіем Гранье, директор «Санофі в Україні», зазначив: «Ми проводимо цей конкурс для того, щоб надати більше можливостей для медичних досліджень молодим українським вченим, які прагнуть змінити світ на краще. Я також хочу, щоб українські вчені створювали більше платформ для спілкування, обміну досвідом та знаннями, щоб незабаром, завдяки накопиченню критичної маси талантів і сприятливого підґрунтя для них, Україна зайняла гідне місце на міжнародній арені інновацій в галузі медицини. Адже майбутне_мотивує, а мрії роблять людей сильнішими».

Міністерство охорони здоров’я України, журі конкурсу та експерти з організацій, створених для підтримки і розвитку стартапів, привітали молодих вчених з перемогою і побажали рухати свою розробку вперед. Галина Лой висловлює щиру подяку професору Олександрі Олещук за допомогу у підготовці конкурсної роботи та адміністрації університету за підтримку.

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