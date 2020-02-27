На Тернопільщині відкрито весняний карнавал цвітіння! (фото)

У природному заповіднику “Медобори” розквітли підсніжники.

Підсніжник білосніжний – ці чарівні весняні квіти своєю появою повідомляють про пробудження природи. Вони одними з перших з’являються після зимового сну.

Підсніжник звичайний або білосніжний (Galanthus nivalis) – багаторічна цибулинна рослина, типовий ефемероїд наших Медобірських лісів. Він має два лінійних листки та просте стебельце з білою пониклою квіткою. Цибулини підсніжника – отруйні.

Дзвоникоподібна білосніжна квітка надзвичайно ніжна, наче виточена з найтоншої порцеляни. Цей вид цвіте з лютого до квітня. Масове цвітіння підсніжника у лісах заповідника – видовище воістину захоплююче: здається ніби грунт у весняному лісі вкритий якоюсь тонкою мереживною білою скатертиною.

Латинська назва підсніжника – Ґалантус – походить від грецьких слів “гала” – молоко і “антос” – квітка. Тому його називають “молочною квіткою”. У німців і англійців його назви поетичні: снігові краплинки або снігові дзвіночки. В Україні підсніжник має багато народних назв: снігурка, скорозріст, білосніжка, брандуш, бімбовка, зимозіль, козодрист, скоророст, дикий часник, ярник, годзинка, колокоцей, могурянин та багато інших.

Підсніжник звичайний – цінна декоративна рослина, яка користується величезним попитом, тому найбільше потерпає від людини. Збір квітів підсніжників, викопування цибулин заборонено! Підсніжник занесений до Червоної книги України (2009). Щоб навесні в наших лісах не переставали розкриватись квіти надії потрібно повсюдно охороняти цей вид.