“Науки про Землю. Спеціалізація: гідрологія”, – у Тернопільському педагогічному університеті з’явилась нова спеціальність

У зв’язку з актуалізацією проблеми дефіциту водних ресурсів у Тернопільській області та відсутністю підготовки кваліфікованих фахівців з проблем водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод, виникає необхідність підготовки бакалаврів та магістрів з Гідрології. У зв’язку з цим, з 2018 року на географічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочинається підготовка бакалаврів за галуззю 103 Науки про Землю. Спеціалізація: гідрологія. Запрошуємо абітурієнтів до вступу на нову спеціальність!

Для вступу на дану спеціальність необхідні сертифікати ЗНО:

– Українська мова та література

– Математика

– Географія або фізика

Випускники даної спеціальності, можуть бути працевлаштовані у підрозділах: Управління водних ресурсів, Управління екології та природних ресурсів, Державної екологічної інспекції, Обласних центрів з гідрометеорології (гідрологічні пости), комунального підприємства «Тернопільводоканал», комунальних підприємствах водопостачання і водовідведення районних центрів, міст та об’єднаних територіальних громад.

Відповідно до Державного класифікатора професій, випускники спеціальності 103 Науки про Землю. Гідрологія, можуть виконувати професійну роботу за наступними напрямками:

1221.2 Завідувач господарства (ставового, рибоводного)

1222.2 Начальник водосховища, гідровузла, очисних споруд

1237.1 Головний гідролог. Головний гідрограф.

1237.2 Завідувач географічної та гідрологічної станції

1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві

2114.2 Гідролог. Гідрогеолог

2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів

3111 Технік-гідролог

3212 Інспектор з використання водних ресурсів

4113 Гідрометоспостерігач

Освітня програма «Гідрологія» (спеціальності 103 Науки про Землю) передбачає підготовку висококваліфікованих професійних фахівців з гідрології, комплексного використання та охорони водних ресурсів, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми з раціонального водокористування. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання господарських проблем на локальному, регіональному та національному рівнях.