“Науки про Землю. Спеціалізація: гідрологія”, – у Тернопільському педагогічному університеті з’явилась нова спеціальність
У зв’язку з актуалізацією проблеми дефіциту водних ресурсів у Тернопільській області та відсутністю підготовки кваліфікованих фахівців з проблем водопостачання, водовідведення та очистки стічних вод, виникає необхідність підготовки бакалаврів та магістрів з Гідрології. У зв’язку з цим, з 2018 року на географічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка розпочинається підготовка бакалаврів за галуззю 103 Науки про Землю. Спеціалізація: гідрологія. Запрошуємо абітурієнтів до вступу на нову спеціальність!
Для вступу на дану спеціальність необхідні сертифікати ЗНО:
– Українська мова та література
– Математика
– Географія або фізика
Випускники даної спеціальності, можуть бути працевлаштовані у підрозділах: Управління водних ресурсів, Управління екології та природних ресурсів, Державної екологічної інспекції, Обласних центрів з гідрометеорології (гідрологічні пости), комунального підприємства «Тернопільводоканал», комунальних підприємствах водопостачання і водовідведення районних центрів, міст та об’єднаних територіальних громад.
Відповідно до Державного класифікатора професій, випускники спеціальності 103 Науки про Землю. Гідрологія, можуть виконувати професійну роботу за наступними напрямками:
1221.2 Завідувач господарства (ставового, рибоводного)
1222.2 Начальник водосховища, гідровузла, очисних споруд
1237.1 Головний гідролог. Головний гідрограф.
1237.2 Завідувач географічної та гідрологічної станції
1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві
2114.2 Гідролог. Гідрогеолог
2213.2 Фахівець з використання водних ресурсів
3111 Технік-гідролог
3212 Інспектор з використання водних ресурсів
4113 Гідрометоспостерігач
Освітня програма «Гідрологія» (спеціальності 103 Науки про Землю) передбачає підготовку висококваліфікованих професійних фахівців з гідрології, комплексного використання та охорони водних ресурсів, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми з раціонального водокористування. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання господарських проблем на локальному, регіональному та національному рівнях.