Дріжджами і цукром “підсолоджує” полуниці Теодозія Польняк з Тернопільщини

Щоб бути із багатим врожаєм, Теодозія Польняк із Чагарів Гусятинського району полуницю «підсолоджує». Таким методом вона вирощує і помідори та перець.

Червонобокі ягоди жінка смакує вже на початку травня. Саме тоді дозріває сорт «Альба». Через місяць починають наливатися плоди «Гігантели» та «Чамори Турусі». Вони у неї найулюбленіші, бо солодкі, соковиті, а розміром, як картопля. Двічі у рік (на початку і наприкінці літа) господиня ласує полуницями сорту «Рожевий фламінго».

Ягоди Теодозія вирощує вже кілька років. Найкраще, каже, розсада приймається навесні. Уже влітку можна отримати перший урожай.

– Молоді кущі висаджую наприкінці березня, – ділиться досвідом жінка. – Між рядками дотримуюся відстані 60 сантиметрів, між кущами – 30. У лунку наливаю воду, ставлю розсаду і присипаю її землею. Через півтора-два тижні полуницю підживлюю: у десяти літрах води розчиняю 100 грамів дріжджів і жменю цукру. Даю три години настоятися і підливаю кожен кущ. Такий розчин вношу у грунт і тоді, коли саджу капусту. А помідори і перець, крім того, «підсолоджую» за сезон ще два рази. Цією підживою навесні поливаю і стару полуницю. Щоправда спершу «підгодовую» її курячим послідом, а через два тижні – дріжджами.

Час від часу господиня просапує міжряддя, а землю під кущами поливає. Робить це ввечері настояною впродовж дня водою. Особливого зволоження, твердить, полуниці потребують за спекотної погоди. Коли зав’язуються плоди, міжряддя мульчує – встеляє соломою чи дерев’яною стружкою. Для цього підійде будь-яка порода дерева, крім сосни, тому що вона окислює грунт. Відтак можна залишитися і без врожаю.

Полуничні вусики Теодозія радить обрізати. Їх краще залишати тоді, коли плануєте вирощувати полуницю для розсади. Листя кущів жінка також скошує. Восени землю не удобрює. Лише взимку, коли лежить сніг, посипає ділянку курячим послідом. Раз у три-чотири роки кущі пересаджує. За такий дбайливий догляд полуниця віддячує своїй господині щедрим врожаєм – з одного куща дає більше кілограма соковитих ягід.

Марія БЕЗКОРОВАЙНА

Газета “Сільський господар плюс”