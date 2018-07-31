Навіщо до школярів з Тернопільщини приїхали студенти з Китаю і Туреччини

16 – 22 липня у Потуторському НВК діяв англомовний табір для дітей за участі міжнародної організації «AIESEC». Сюди завітали студенти, волонтери Елан з Китаю, Мет і Джані з Туреччини, які надзвичайно цікаво розповідали про себе та свої країни, разом із учнями і вчителями грали в ігри, у які граються китайські й турецькі діти. Усім було цікаво та весело.

Школярі Потуторського НВК, у тому числі з Літятинської філії, мали чудову можливість поспілкуватися з іноземними гостями, подружитися з ними, пізнати їх культуру, вдосконалити знання з іноземної мови, навчитися використовувати її в різних життєвих ситуаціях, якісніше розвивати свої лідерські якості й креативність.

Тетяна Бідзіля, Золота пектораль